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15:29, 17 марта 2025Россия

Мирный житель подорвался на украинской мине в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: Мирный житель подорвался на мине «колокольчик»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Мирный житель подорвался на мине «колокольчик» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе есть пострадавший. В селе Ясные Зори мужчина получил ранение от сдетонировавшей мины "колокольчик"», — написал чиновник.

На данный момент скорая помощь доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. У мирного жителя зафиксировали минно-взрывную травму и травматическую ампутацию стопы. Его состояние оценивается как тяжелое.

В этот же день в поселке Степное Краснояружского района Белгородской области Вооруженные силы Украины атаковали грузовик с мужчиной внутри. Тогда Гладков рассказал, что у пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму.

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