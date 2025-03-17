Мирный житель подорвался на украинской мине в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: Мирный житель подорвался на мине «колокольчик»

Мирный житель подорвался на мине «колокольчик» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе есть пострадавший. В селе Ясные Зори мужчина получил ранение от сдетонировавшей мины "колокольчик"», — написал чиновник.

На данный момент скорая помощь доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. У мирного жителя зафиксировали минно-взрывную травму и травматическую ампутацию стопы. Его состояние оценивается как тяжелое.

В этот же день в поселке Степное Краснояружского района Белгородской области Вооруженные силы Украины атаковали грузовик с мужчиной внутри. Тогда Гладков рассказал, что у пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму.