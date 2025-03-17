ВСУ атаковали грузовик с россиянином внутри

В поселке Степное Краснояружского района Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали грузовик с мужчиной внутри. Россиянин получил ранение, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.
По данным губернатора, у пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму. Попутным транспортом его доставили в районную больницу, откуда уже повезли в Белгород.
Транспортное средство также получило механические повреждения, уточнил Гладков.
Ранее сообщалось, что с вечера воскресенья, 16 марта, ВСУ выпустили по России десятки беспилотников — 22 дрона уничтожили над шестью регионами, большую часть — над Астраханской областью.