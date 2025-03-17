ВСУ атаковали грузовик с россиянином внутри

Гладков: ВСУ атаковали грузовик в Белгородской области, ранен мужчина

В поселке Степное Краснояружского района Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали грузовик с мужчиной внутри. Россиянин получил ранение, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, у пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму. Попутным транспортом его доставили в районную больницу, откуда уже повезли в Белгород.

Транспортное средство также получило механические повреждения, уточнил Гладков.

Ранее сообщалось, что с вечера воскресенья, 16 марта, ВСУ выпустили по России десятки беспилотников — 22 дрона уничтожили над шестью регионами, большую часть — над Астраханской областью.

