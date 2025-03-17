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19:22, 17 марта 2025Мир

На Западе предсказали Украине потерю Львова

Полковник Райснер: Война на истощение грозит Украине внезапной потерей Львова
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

Война на истощение грозит Украине внезапной потерей Львова. Об этом в интервью украинскому изданию «Страна» заявил военный эксперт, бывший полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер.

Эксперт назвал ошибочными заявления о том, что России «понадобится 100 лет», чтобы добраться до Львова. «Идет война на истощение. Если у одной стороны ресурсы резко заканчиваются, положение на поле боя может измениться очень быстро. (...) А там, глядишь, и уже во Львове», — объяснил он.

По словам экс-полковника, Киеву необходимо пересмотреть свои цели, поскольку Запад не может предоставить того, что необходимо. Он уточнил, что если Россия продолжит наступать, то ВСУ придется скоро отступить к Днепру.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что войска НАТО на Украине могут стать законной целью для России. Он напомнил, что в такой ситуации силы союзников являются непосредственными участниками боевых действий.

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