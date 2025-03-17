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08:51, 17 марта 2025Мир

На Западе заявили о роли США в продлении антироссийских санкций ЕС

Politico: Рубио звонил Сийярто, попросив не срывать продление санкций против РФ
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: SAUL LOEB / Reuters

В январе госсекретарь США Марко Рубио звонил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто, попросив не срывать продление Европейским союзом (ЕС) санкций против России с помощью наложения вето. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что в январе 2025 Венгрия сообщала о намерении наложить вето на продление антироссийских санкционных ограничений. Однако затем президент США Дональд Трамп «неожиданно пригрозил Москве новыми рестрикциями».

«Госсекретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто и призвал его не срывать санкционную программу блока», — пишет издание, сославшись на двух неназванных высокопоставленных чиновников.

Собеседники издания отметили, что этот звонок отговорил Будапешт от наложения вето, обеспечив дальнейшую заморозку российских активов и сохранение торгового эмбарго.

Ранее Венгрия, обещавшая заблокировать продление европейских санкций, согласилась одобрить этот шаг после исключения из санкционного списка четырех человек.

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