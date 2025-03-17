Над российским регионом заметили украинский БПЛА

Минобороны отчиталось об уничтожении дрона ВСУ над Белгородской областью

Над Белгородской областью заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Попытка атаки произошла около 16:50 по московскому времени. БПЛА удалось уничтожить при помощи дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Каких-либо других подробностей в оборонном ведомстве не привели.

В этот же день в поселке Степное Краснояружского района Белгородской области Вооруженные силы Украины атаковали грузовик с мужчиной внутри. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков рассказал, что у пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму.