В российском городе матери двоих детей-инвалидов продали трещащую по швам квартиру

В Оренбурге матери двоих детей-инвалидов продали трещащую по швам квартиру

Оренбурженка с двумя детьми-инвалидами 11 лет ведет борьбу за жилплощадь. Купленная ею квартира оказалась едва пригодной для проживания, а продавец скрыл ее состояние от горожанки, пишет «Комсомольская правда».

Россиянка приобрела 50-метровую квартиру в поселке Караванный — на покупку ушла часть маткапитала и выручка от продажи комнаты, в которой семья прежде проживала. Однако переехать туда им не удалось. К удивлению новой хозяйки, квартира трещала по швам. В стенах виднелись расщелины, крыша прохудилась, а балкон разваливался. Обо всех этих дефектах продавец решил умолчать — проблемы обнаружились только после того, как прежние владельцы вывезли мебель. Кроме того, на потолке остались следы от протечек, разрослась плесень, осыпалась штукатурка. Трещинами испещрен и фасад самого здания.

Добровольно возвращать деньги продавец отказался. Несмотря на то, что разбирательства затянулись больше чем на три года, суд на сторону матери не встал. Законность сделки объяснили тем, что жилье не признано аварийным. В действительности износ двухэтажки, в котором находится проблемная квартира, составляет 51 процент, тогда как ветхим жилье считается лишь при показателе в 60 процентов. Почему органы опеки допустили покупку, остается неизвестным.

Перепродать квартиру оренбурженка не может. Денег, которые можно с нее выручить, и оставшегося маткапитала хватит лишь на комнату в общежитии. Но такую сделку не одобрит опека — согласно нормам, жилплощадь должна быть не меньше 30 «квадратов». Оформить ипотеку женщина не может. Ни в районной, ни в областной администрации помочь матери не могут.

Ранее в Волгоградской области власти оставили без жилья семью с десятью детьми. Прежний их дом сгорел в пожаре. Единственного жилья лишилась также многодетная мать из Нижнего Тагила. Квартиру затопило из-за прорыва трубы.