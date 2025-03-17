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20:32, 17 марта 2025Силовые структуры

Подросток решил сообщить о незаконной рубке леса и был до смерти избит сыном бизнесмена

В Чунояре сын бизнесмена избил до смерти юношу, желавшего разоблачить его отца
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Богучанского района Красноярского края, который 17 лет назад до смерти избил подростка за желание разоблачить его отца-предпринимателя. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России по региону Юлия Арбузова.

По версии следствия, все произошло в селе Чунояр. Потерпевший работал у местного крупного лесозаготовителя, а когда тот не заплатил ему за работу, решил пойти в полицию и сообщить о незаконной рубке леса. Юношу попробовал остановить 17-летний сын бизнесмена — между подростками произошла ссора, в ходе которой юноша избил бывшего работника отца. Потерпевший получил черепно-мозговую травму и не выжил.

Злоумышленника удалось задержать только 17 лет спустя. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть») УК РФ. Он также признал свою вину.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 60-летнего жителя Хабаровского края, который поздравил женщину с 8 Марта, а затем избил ее до смерти в ходе ссоры.

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