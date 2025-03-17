Полиция взялась за поиск причастных к расправе над двумя женщинами в российском регионе

МВД: В Ростовской области нашли тела 2 женщин с признаками насильственной смерти

В Ростовской области полиция начала поиск преступников, причастных к расправе над двумя женщинами. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Два тела с множественными ножевыми ранениями были обнаружены в станице Тацинской, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. Жертвами стали 64-летняя женщина, проживающая в частном доме, и ее 65-летняя сиделка.

Возбуждено уголовное дело. Следователь провел полный осмотр места происшествия. Назначены медицинская и молекулярно-генетическая судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ следователи проверяют два тела, обнаруженные в гараже — предположительно, жертвами являются пропавшие год назад финалистка конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинова и ее знакомый Станислав Норбоев.