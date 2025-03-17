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19:09, 17 марта 2025Бывший СССР

Появились кадры уничтожения 65 бойцов ВСУ в Черниговской области с помощью «Искандера»

Опубликовано видео уничтожения «Искандером» 65 бойцов ВСУ в Черниговской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Появилось видео удара по позиции 144-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

«По информации от источника, предварительно, в результате удара уничтожены автотранспорт грузовой — 2 штуки, автотранспорт легковой — (примерно) 13 штук, бойцы ВСУ — 65 штук», — указано в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен по замаскированной позиции близ населенного пункта Лосевка.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры покидающих приграничные районы Курской области подразделений ВСУ. На снятых с беспилотников кадрах видно поражение различной техники, на которой пытаются скрыться украинские военные.

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