Появились кадры уничтожения 65 бойцов ВСУ в Черниговской области с помощью «Искандера»

Опубликовано видео уничтожения «Искандером» 65 бойцов ВСУ в Черниговской области

Появилось видео удара по позиции 144-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

«По информации от источника, предварительно, в результате удара уничтожены автотранспорт грузовой — 2 штуки, автотранспорт легковой — (примерно) 13 штук, бойцы ВСУ — 65 штук», — указано в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен по замаскированной позиции близ населенного пункта Лосевка.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры покидающих приграничные районы Курской области подразделений ВСУ. На снятых с беспилотников кадрах видно поражение различной техники, на которой пытаются скрыться украинские военные.