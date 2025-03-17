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15:27, 17 марта 2025Экономика

Путин разрешил компании из США купить российские акции

Путин разрешил американской «684 Capital Partners» купить российские акции
Вячеслав Агапов
СюжетСанкции против России:

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Владимир Путин разрешил американской «684 Capital Partners» купить ценные бумаги российских акционерных обществ у некоторых иностранных компаний. Соответствующее распоряжение главы государства размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно тексту документа, компании «Цефей-2» и «Современные фонды недвижимости» смогут совершать сделки с акциями, которые были куплены фирмой из США, без дополнительных согласований.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, зарубежные инвесторы заинтересовались возвращением России на финансовый рынок. Так, трейдеры одной лондонской брокерской компании захотели вложиться в российские долларовые облигации. Однако, как признались источники издания, их держатели либо не хотели продавать их, либо просили слишком высокую цену. Покупатели рассчитывают, что сильно обесценившиеся ценные бумаги могут резко вырасти в цене, если санкции, введенные против России после 2022 года, будут сняты.

После заявления президента Владимира Путина о том, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, российский рынок акций резко пошел вверх. Индекс IMOEX2 достиг в моменте 3195,85 пункта. К уровню предыдущего закрытия он прибавил 2,38 процента. Основной индекс Мосбиржи завершил на отметке 3121,57 пункта, свидетельствуют данные торгов.

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