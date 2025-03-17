Россиянам подсказали способы бороться с укачиванием в транспорте

Терапевт Чернышова: Перебирание ногами может помочь от укачивания в транспорте

Причиной того, что некоторых людей укачивает в транспорте, является слабый вестибулярный аппарат, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Способы бороться с укачиванием она подсказала россиянам в беседе с «Москвой 24».

Чернышова отметила, что вестибулярный аппарат находится во внутреннем ухе, фиксирует положение тела в пространстве и передает информацию в головной мозг. «В транспорте человек находится в статичной позе, а рецепторы ощущают, что он меняет свое положение. В результате у людей со слабым аппаратом возникает тошнота и головокружение», — объяснила специалист.

Она посоветовала помогать себе перебиранием ногами на месте или попробовать просто опираться то на пятку, то на носок, как бы имитируя ходьбу. Так у организма будет меньше противоречий между неподвижным положением тела и изменением головы в пространстве, уточнила терапевт.

Во время поездки Чернышова порекомендовала смотреть на линию горизонта или статичную точку за пределом транспортного средства. Кроме того можно принять специальные препараты от укачивания либо съесть дольку лимона или рассасывать леденцы с имбирем и мятой, отвлекаться разговорами, прослушиванием аудиокниги.

Чтобы человека перестало укачивать в транспорте, терапевт посоветовала тренировать вестибулярный аппарат: кататься на качелях и каруселях, играть игры на переключение внимания — ловлю мяча или волейбол.

Есть упражнение со сменой положения тела. На диване необходимо лечь на бок головой на подушку, потом резко встать и повернуть голову вправо и влево, потом на другую сторону точно так же. Подобные упражнения помогут развить вестибулярный аппарат Надежда Чернышова терапевт

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