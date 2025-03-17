Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:29, 17 марта 2025Забота о себе

Россиянам подсказали способы бороться с укачиванием в транспорте

Терапевт Чернышова: Перебирание ногами может помочь от укачивания в транспорте
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: metamorworks / Shutterstock / Fotodom

Причиной того, что некоторых людей укачивает в транспорте, является слабый вестибулярный аппарат, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Способы бороться с укачиванием она подсказала россиянам в беседе с «Москвой 24».

Чернышова отметила, что вестибулярный аппарат находится во внутреннем ухе, фиксирует положение тела в пространстве и передает информацию в головной мозг. «В транспорте человек находится в статичной позе, а рецепторы ощущают, что он меняет свое положение. В результате у людей со слабым аппаратом возникает тошнота и головокружение», — объяснила специалист.

Она посоветовала помогать себе перебиранием ногами на месте или попробовать просто опираться то на пятку, то на носок, как бы имитируя ходьбу. Так у организма будет меньше противоречий между неподвижным положением тела и изменением головы в пространстве, уточнила терапевт.

Материалы по теме:
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022

Во время поездки Чернышова порекомендовала смотреть на линию горизонта или статичную точку за пределом транспортного средства. Кроме того можно принять специальные препараты от укачивания либо съесть дольку лимона или рассасывать леденцы с имбирем и мятой, отвлекаться разговорами, прослушиванием аудиокниги.

Чтобы человека перестало укачивать в транспорте, терапевт посоветовала тренировать вестибулярный аппарат: кататься на качелях и каруселях, играть игры на переключение внимания — ловлю мяча или волейбол.

Есть упражнение со сменой положения тела. На диване необходимо лечь на бок головой на подушку, потом резко встать и повернуть голову вправо и влево, потом на другую сторону точно так же. Подобные упражнения помогут развить вестибулярный аппарат

Надежда Чернышоватерапевт

Ранее клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин назвал способы сохранить ясность сознания при деменции. По его словам, немаловажную роль играет окружение пациента со слабоумием, поскольку постоянное общение стимулирует нервную систему и помогает ей адаптироваться к поражениям.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это похоже на звук ракеты». Против протестующих в Сербии могли применить звуковую пушку. Как это было?

    Раскрыта дата начала слушания по делу экс-замминистра обороны Иванова

    Доктор Мясников назвал жителей одной европейской страны «нацией абсолютно больных людей»

    Карпин рассказал о реакции Дзюбы на вызов в сборную России

    Меган Маркл в своем шоу посоветовала зрителям опасный рецепт соли для ванн

    Сестре жертвы теракта в «Крокусе» выдали 12 килограммов его останков и 300 тысяч рублей

    Десятки тысяч украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии

    В Кремле прокомментировали слова Макрона об отправке военных на Украину

    Россиянам подсказали способы бороться с укачиванием в транспорте

    На Западе предсказали Украине потерю Львова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше