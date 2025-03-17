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13:26, 17 марта 2025Интернет и СМИ

Россияне получат шанс совершить виртуальное путешествие по Северному Кавказу

Соцсеть «Одноклассники» запустила виртуальные экскурсии по Северному Кавказу
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Изображение: «Одноклассники»

«Одноклассники» совместно с Институтом развития Северного Кавказа «Кавказ.РФ» запустили проект «Путешествуем по Северному Кавказу». Россияне получат шанс отправиться в виртуальное путешествие по семи уникальным по своей красоте регионам: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Дагестану, Северной Осетии, Чечне и Ставрополью, сообщили в пресс-службе соцсети «Ленте.ру».

С 17 марта по 2 мая каждую неделю в группе «Посети Кавказ» будут публиковать статьи, маршруты и видео о разных регионах Северо-Кавказского федерального округа. Проект принесет пользу россиянам, которые давно хотели запланировать поездку на Северный Кавказ, но не обладали необходимым временем или ресурсами.

К проекту «Одноклассники» также выпустили эксклюзивную серию тематических открыток с главными курортными точками регионов и QR-кодами, которые ведут на группу с виртуальными экскурсиями. Это позволит путешественникам поделиться впечатлениями с близкими в любой точке мира. Кром того, пользователи, принявшие участие в проекте, смогут украсить свой аватар в соцсети тематическими рамками и получат набор эксклюзивных стикеров.

Ранее пользователям «Одноклассников» упростили жизнь. В соцсети обновили раздел «Обсуждения» и добавили вкладку «Популярное».

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