Рядом с Харьковом раздались взрывы

В пригороде Харькова произошла серия взрывов

В Харькове слышны взрывы из-за городской окраины. Об этом сообщает издание «Общественное».

Точное место и обстоятельства взрывов не сообщаются. Городские власти пока не отреагировали на произошедшее.

Ранее в беспилотниках Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли поражающие элементы. Подшипники диаметром 7 миллиметров обнаружил житель подмосковного города.

До этого 8 марта беспилотники нанесли удар по энергетическому объекту в Одесской области. Это была седьмая атака по энергосистеме региона за три недели.

