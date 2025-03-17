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07:04, 17 марта 2025Ценности

«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» похвасталась мускулами на откровенном фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @milena08gonzalez

Водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес похвасталась мускулами на откровенном фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 505 тысяч подписчиков.

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», запечатлела себя в зеркале. Она надела зеленый наряд, который состоял из кроп-топа на одно плечо и облегающей юбки с широким разрезом до бедра.

При этом сетевая знаменитость согнула одну руку, продемонстрировав рельефные мышцы. Также она показала кубики пресса на животе.

В феврале Милена Гонсалес также снялась в мини-шортах у грузовика.

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