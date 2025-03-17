Нейросеть Microsoft самоликвидировалась из Windows

Neowin: ИИ-сервис Copilot исчез из Windows после обновления из-за ошибки

Нейросеть Copilot от Microsoft исчезла из операционной системы (ОС) Windows после обновления. На это обратило внимание издание Neowin.

О проблеме стало известно после выпуска обновлений KB5053598 и KB5053602 для Windows 11 и KB5053606, KB5053596, KB5053594 и KB5053618 для Windows 10. Пользователи заметили, что после установки апдейта они не смогли найти в ОС виртуального помощника на основе искусственного интеллекта (ИИ) Copilot. Оказалось, что сервис удалил сам себя и открепил ярлык с панели задач.

В Microsoft сообщили, что проблема имеет массовый характер. При этом в сервисе Microsoft 365 Copilot продолжает нормально работать. Специалисты не объяснили, почему ИИ-сервис мог самоликвидироваться из Windows, но пообещали устранить неполадку. В качестве временного решения пользователям предложили вручную установить Copilot из магазина Microsoft Store.

«Те, кому Copilot не нравится или кого он не волнует, вероятно, не будут слишком сильно беспокоиться об ошибке», — пошутили журналисты Neowin.

Copilot — нейросетевой ИИ-помощник, основанный на большой языковой модели (LLM) OpenAI GPT-4. Сервис доступен в большинстве продуктов Microsoft.

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