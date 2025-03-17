Сибига прокомментировал заявление США о невозможности членства Украины в НАТО

Глава МИД Украины Сибига: Членство Киева в НАТО не может быть снято с повестки

Членство Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО) не может быть снято с повестки дня и является первостепенным в процессе урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью «РБК-Украина».

«На сегодня нет консенсуса среди наших партнеров относительно членства Украины в НАТО, но, повторюсь, это зафиксировано в Конституции Украины, это стратегический выбор украинского народа», — подчеркнул дипломат.

Сибига не согласился с высказываниями о невозможности членства Киева в НАТО, в частности, с заявлением советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца. По мнению главы МИД Украины, другими действенными гарантиями безопасности являются патрулирование воздушного пространства страны и использование систем противовоздушной обороны странами альянса. Также министр заявил о необходимости привлечения флота стран НАТО в Черное море.

Ранее Сибига назвал три красные линии Киева на переговорах. Дополнительных требований глава украинского МИД не озвучил.