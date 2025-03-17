СК возбудил дело после расправы над собой российского подростка

В Калмыкии после гибели подростка завели дело по статье о доведении до суицида

В Калмыкии следователи возбудили дело после того, как 14-летний подросток расправился над собой. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в своем Telegram-канале.

По его словам, уголовное дело возбудили по статье 110 УК РФ («Доведение до суицида»). Он отметил, что в деле задержанных и обвиняемых пока нет. Сотрудники Следственного комитета (СК) России выясняют личности тех, кто участвовал в издевательствах над подростком. Кроме того, правоохранители проверяют, какие действия и меры принимали профилактические органы и школа, а также сообщение о том, что учителя якобы знали о травле подростка.

Ранее сообщалось, что в Уфе арестовали мужчину за доведение несовершеннолетней до суицида.