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02:36, 17 марта 2025Ценности

Сроки обнародования документов по делу принца Гарри раскрыли

Bloomberg: Иммиграционные документы по делу принца Гарри обнародуют до 18 марта
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Иммиграционные документы, связанные с подачей принцем Гарри заявления на пребывание в США, будут обнародованы до вторника, 18 марта. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Судья Николс приказал Министерству внутренней безопасности США опубликовать отредактированные версии документов не позднее вторника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре 2024 года суд отклонил требование консервативного фонда «Наследие» (Heritage Foundation) об обнародовании документов, сославшись на то, что «общественность не заинтересована в раскрытии иммиграционных данных Гарри». Фонд обжаловал это решение.

В автобиографии принц Гарри утверждал, что пробовал кокаин, марихуану и галлюциногенные препараты. В «Наследии» подозревают, что в документах на визу об этом не сказано, что может служить поводом для депортации. Этот послужило поводом для обращения в суд.

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