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02:50, 17 марта 2025Мир

Уиткофф рассказал о контактах США со странами Европы

Уиткофф: США контактируют по Украине со всеми заинтересованными странами ЕС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Соединенных Штаты контактируют по Украине со всеми «заинтересованными странами» Европы. Об этом заявил в эфире CNN спецпосланник главы США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

По его словам Вашингтон находится в контакте с Великобританией, Норвегией, Францией, Финляндией и другими европейскими странами.

«Мы ведем дискуссии со всеми заинтересованными европейскими странами. Это Франция, Великобритания, Норвегия, Финляндия, все остальные», — уточнил Уиткофф.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии являлись ловушкой для Европы. По его мнению, цель встречи заключалась в том, чтобы заставить европейские страны перестать разжигать конфликт и приступить к обсуждению мирного урегулирования.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры Украины и США, в ходе которых Киев принял предложение Вашингтона о введении временного 30-дневного режима прекращения огня.

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