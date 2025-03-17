Турист оголил ягодицы ради фото на Великой Китайской стене и разгневал местных жителей

Японский турист оголил ягодицы ради фото на Великой Китайской стене, разгневал местных жителей и был депортирован. Об этом сообщает издание The Japan Times.

Уточняется, что 20-летний японец путешествовал по Китаю в начале января. Раздевшегося туриста запечатлела на камеру его подруга. Оба были задержаны на месте, поскольку в Китае раздеваться в общественных местах незаконно. Две недели нарушителей держали в заточении, после чего выслали на родину.

Случившееся вызвало много критики в социальных сетях. Разгневанные местные жители начали оскорблять участников инцидента.

Ранее иностранец вышел голым на балкон отеля на популярном тайском курорте Пхукет и попал на видео. На размещенных в сети кадрах обнаженный мужчина стоит у прозрачных перил балкона и разговаривает по телефону.