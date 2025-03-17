Турист отправился в спа-салон и был найден без признаков жизни с сыпью на теле

The Phuket News: Турист отправился в спа-салон и был найден без признаков жизни

Корейского туриста нашли без признаков жизни в спа-салоне на курорте Пхукет в Таиланде. Об этом сообщил портал The Phuket News.

64-летний Кендо Пак отправился на расслабляющие процедуры вместе с женой и двумя сестрами. Женщины выбрали тайский массаж, а мужчина решил воспользоваться сауной.

Позже другой клиент центра обнаружил Пака без сознания, на теле и голове мужчины была красная сыпь. Сотрудники салона попытались реанимировать корейца, но спасти его не удалось.

Тело доставили для вскрытия в местную больницу. Проводится расследование случившегося.

Ранее российская туристка вернулась домой с боррелиозом после отпуска в Таиланде. Женщину и ее семью покусали клещи на вилле.