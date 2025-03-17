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19:08, 17 марта 2025Путешествия

Турист отправился в спа-салон и был найден без признаков жизни с сыпью на теле

The Phuket News: Турист отправился в спа-салон и был найден без признаков жизни
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Alhim / Shutterstock / Fotodom

Корейского туриста нашли без признаков жизни в спа-салоне на курорте Пхукет в Таиланде. Об этом сообщил портал The Phuket News.

64-летний Кендо Пак отправился на расслабляющие процедуры вместе с женой и двумя сестрами. Женщины выбрали тайский массаж, а мужчина решил воспользоваться сауной.

Позже другой клиент центра обнаружил Пака без сознания, на теле и голове мужчины была красная сыпь. Сотрудники салона попытались реанимировать корейца, но спасти его не удалось.

Тело доставили для вскрытия в местную больницу. Проводится расследование случившегося.

Ранее российская туристка вернулась домой с боррелиозом после отпуска в Таиланде. Женщину и ее семью покусали клещи на вилле.

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