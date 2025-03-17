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16:31, 17 марта 2025Россия

Уборщица оттаскала российского школьника после одной фразы и попала на видео

Mash: В Екатеринбурге оттаскавшую ученика уборщицу сняли на видео
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге уборщица оттаскала школьника после одной фразы, брошенной в ее адрес. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Ural Mash в своем Telegram.

На снятых кадрах видно, как женщина взяла ученика за грудки, а затем повалила на пол. Происходящее сопровождалось смехом школьников, ставших очевидцами происходящего.

По данным канала, мальчик якобы назвал уборщицу «заводной девчулей», после чего та решила его проучить.

В мэрии города Ural Mash пояснили, что работнице сделали выговор за применение силы к ребенку. При этом канал утверждает, что мать шестиклассника претензий к женщине не имеет. В самой школе от комментариев отказались.

Ранее в Оренбургской области 67-летняя завхоз школы попала в больницу с переломом позвоночника после конфликта с учеником, который ее якобы толкнул.

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