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15:41, 17 марта 2025Бывший СССР

Украина экстрадировала в Германию немецкого военного по делу об изнасиловании

ОГП Украины сообщил об экстрадиции бывшего немецкого военного Бена Р.
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Украина экстрадировала в Германию бывшего немецкого военного Бена Р. по делу об изнасиловании. Об этом со ссылкой на источники в офисе генерального прокурора (ОГП) Украины сообщает издание «Общественное».

«Гражданина Германии выдали только сейчас, потому что продолжалась экстрадиционная проверка. Это включает в себя изучение всех обстоятельств, которые могут помешать процедуре», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что немецкий военный с 2022 года служил в международном легионе Главного управления разведки Министерства обороны Украины и участвовал в операциях Службы безопасности Украины.

За совершенные на территории Германии и Украины изнасилования бывшего военного бундесвера арестовали в Сумской области 11 февраля. Бен Р. скрывался от следствия более двух лет.

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