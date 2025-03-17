Украина экстрадировала в Германию немецкого военного по делу об изнасиловании

ОГП Украины сообщил об экстрадиции бывшего немецкого военного Бена Р.

Украина экстрадировала в Германию бывшего немецкого военного Бена Р. по делу об изнасиловании. Об этом со ссылкой на источники в офисе генерального прокурора (ОГП) Украины сообщает издание «Общественное».

«Гражданина Германии выдали только сейчас, потому что продолжалась экстрадиционная проверка. Это включает в себя изучение всех обстоятельств, которые могут помешать процедуре», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что немецкий военный с 2022 года служил в международном легионе Главного управления разведки Министерства обороны Украины и участвовал в операциях Службы безопасности Украины.

За совершенные на территории Германии и Украины изнасилования бывшего военного бундесвера арестовали в Сумской области 11 февраля. Бен Р. скрывался от следствия более двух лет.