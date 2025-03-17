Украинский дрон сбит в небе над Россией

Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в небе над Россией. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Летательный аппарат был уничтожен над Белгородской областью, уточнили в военном ведомстве. Это произошло в районе 9:30 мск.

Иных подробностей инцидента, в частности, сведений о возможных последствиях, в Минобороны не привели.

Несмотря на согласие Владимира Зеленского на предложенное США 30-дневное перемирие, ВСУ продолжают наносить удары по российским регионам. Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так, 17 марта один человек пострадал в результате удара беспилотника по грузовому автомобилю. Мужчина получил минно-взрывную травму.