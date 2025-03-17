Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:21, 17 марта 2025Россия

Украинский дрон сбит в небе над Россией

Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в небе над Россией. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Летательный аппарат был уничтожен над Белгородской областью, уточнили в военном ведомстве. Это произошло в районе 9:30 мск.

Иных подробностей инцидента, в частности, сведений о возможных последствиях, в Минобороны не привели.

Несмотря на согласие Владимира Зеленского на предложенное США 30-дневное перемирие, ВСУ продолжают наносить удары по российским регионам. Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так, 17 марта один человек пострадал в результате удара беспилотника по грузовому автомобилю. Мужчина получил минно-взрывную травму.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные сообщили об ожесточенных боях у «дороги смерти» в Курской области. Что об этом известно?

    В Турции прокомментировали слухи об отправке войск на Украину

    Суд изъял в доход России акции крупного производителя свинца

    Украинский дрон сбит в небе над Россией

    В российском городе мать опоила сына уксусом из мести к его отцу и получила 12 лет

    Названо самое востребованное оружие в мире

    Трамп отправил в тюрьмы Сальвадора сотни членов банд

    Стало известно о планах США перебросить военную технику в Армению

    В России участника СВО похоронят через 1,5 года после смерти

    Стало известно о подорвавшем себя в окружении под Суджей российском военном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше