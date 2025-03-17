Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:40, 17 марта 2025Экономика

В бывшей республике СССР назвали число попавших под санкции за связи с Россией банков

Нацбанк Казахстана: За связи с Россией под санкции попали более 20 банков
Вячеслав Агапов
Тимур Сулейменов

Тимур Сулейменов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Более 20 банков Казахстана попали в различные санкционные списки за связи с Россией. Число попавших под ограничение организаций назвал председатель Нацбанка бывшей республики СССР Тимур Сулейменов, его слова приводит ТАСС.

Депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана обеспокоились падением объемов поставок продукции машиностроительных предприятий в Россию. Экспорт упал из-за опасений казахстанских банков попасть под вторичные санкции Евросоюза и США.

«Казахстан не присоединился к санкциям (против России — прим. «Ленты.ру»). Однако при осуществлении операций/сделок, связанных с санкционными ограничениями, в том числе с товарами, включенными в санкционные списки, даже в случаях, когда непосредственные участники сделки не включены в санкционные списки, риск применения вторичных санкций со стороны иностранных государств исключить невозможно», — признал Сулейменов.

По словам главы Нацбанка, кредитным организациям страны при обслуживании платежей и переводов денег приходится учитывать риски и проверять проходящие трансакции.

В середине февраля три казахстанских банка возобновили выдачу платежных карт нерезидентам. Восстановить выдачу карт россиянам решили Halyk Bank, Kaspi Bank и ДО АО «Банк ВТБ». В первой организации предоставляют услугу тем, у кого есть вид на жительство в республике.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это похоже на звук ракеты». Против протестующих в Сербии могли применить звуковую пушку. Как это было?

    Раскрыта дата начала слушания по делу экс-замминистра обороны Иванова

    Доктор Мясников назвал жителей одной европейской страны «нацией абсолютно больных людей»

    Карпин рассказал о реакции Дзюбы на вызов в сборную России

    Меган Маркл в своем шоу посоветовала зрителям опасный рецепт соли для ванн

    Сестре жертвы теракта в «Крокусе» выдали 12 килограммов его останков и 300 тысяч рублей

    Десятки тысяч украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии

    В Кремле прокомментировали слова Макрона об отправке военных на Украину

    Россиянам подсказали способы бороться с укачиванием в транспорте

    На Западе предсказали Украине потерю Львова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше