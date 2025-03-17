В бывшей республике СССР назвали число попавших под санкции за связи с Россией банков

Нацбанк Казахстана: За связи с Россией под санкции попали более 20 банков

Более 20 банков Казахстана попали в различные санкционные списки за связи с Россией. Число попавших под ограничение организаций назвал председатель Нацбанка бывшей республики СССР Тимур Сулейменов, его слова приводит ТАСС.

Депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана обеспокоились падением объемов поставок продукции машиностроительных предприятий в Россию. Экспорт упал из-за опасений казахстанских банков попасть под вторичные санкции Евросоюза и США.

«Казахстан не присоединился к санкциям (против России — прим. «Ленты.ру»). Однако при осуществлении операций/сделок, связанных с санкционными ограничениями, в том числе с товарами, включенными в санкционные списки, даже в случаях, когда непосредственные участники сделки не включены в санкционные списки, риск применения вторичных санкций со стороны иностранных государств исключить невозможно», — признал Сулейменов.

По словам главы Нацбанка, кредитным организациям страны при обслуживании платежей и переводов денег приходится учитывать риски и проверять проходящие трансакции.

В середине февраля три казахстанских банка возобновили выдачу платежных карт нерезидентам. Восстановить выдачу карт россиянам решили Halyk Bank, Kaspi Bank и ДО АО «Банк ВТБ». В первой организации предоставляют услугу тем, у кого есть вид на жительство в республике.