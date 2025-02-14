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13:13, 14 февраля 2025Экономика

Банки соседней страны возобновили выдачу карт россиянам

«Интерфакс»: Три казахстанских банка возобновили выдачу платежных карт россиянам
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Три казахстанских банка возобновили выдачу платежных карт нерезидентам. Об этом со ссылкой на колл-центры в кредитных организациях соседней страны сообщает «Интерфакс».

Восстановить выдачу карт россиянам решили Halyk Bank, Kaspi Bank и ДО АО «Банк ВТБ». В первой организации предоставляют услугу тем, у кого есть вид на жительство в республике.

«Kaspi Gold могут получить граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также иностранцы, имеющие вид на жительство в Казахстане», — добавили в Kaspi Bank.

ВТБ (Казахстан) выдает нерезидентам карты «Мир» сроком на год. Для дипломатических работников и инвесторов-нерезидентов срок действия карт может быть продлен до трех лет, отметили в организации.

В середине января власти Казахстана решили ограничить срок действия платежных карт нерезидентов одним годом. Эту меру объяснили стремлением минимизировать риски использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.

Неделей позже Home Credit Bank и «Каспи» остановили открытие дебетовых карт для нерезидентов. В конце января этот список пополнили Halyk Bank, «Евразийский банк», «Нурбанк» и ДО АО «Банк ВТБ».

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