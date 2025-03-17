В ЕС обеспокоились подрывом единства НАТО из-за США

FT: ЕС считает, что отказ США от миссии на Украине подорвет единство НАТО

В Европейском союзе (ЕС) считают, что отказ США поддержать возможную европейскую миротворческую миссию на Украине подорвет единство НАТО. Об этом заявил европейский дипломат, сообщает Financial Times (FT).

Как отмечает издание, тот факт, что президент США Дональд Трамп отказался предложить американское воздушное прикрытие или другую поддержку, вызвал серьезные сомнения относительно предлагаемой миротворческой миссии на Украине.

«Никто не хочет видеть небольшое количество европейских войск без поддержки США на линии огня на Украине», — сказал дипломат ЕС.

По его словам, это создаст огромную нагрузку на единство Североатлантического альянса.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала провал согласования военной помощи Украине. Она уточнила, что существуют разногласия по этому вопросу внутри объединения.