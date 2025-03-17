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10:53, 17 марта 2025Экономика

В Европе резко выросло потребление газа

ФСЭГ: Потребление газа в Евросоюзе выросло на 21 процент в феврале
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

По итогам февраля 2025 года суммарные объемы потребления газа в европейских странах выросли на 21 процент в сравнении тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 38 миллиардов кубометров. О резком росте спроса на этот вид топлива в регионе сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).

За первые два месяца этого года потребление газа в странах Евросоюза (ЕС) выросло на 9 процентов, до 81 миллиарда кубометров. В целом спрос на данный вид топлива в регионе не снижается шестой месяц подряд. В конце зимы показатель заметно увеличился на фоне похолодания и низкой выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников, пояснили эксперты.

Главными драйверами роста спроса на газ в ЕС стали владельцы жилых и промышленных помещений, добавили аналитики. Увеличение потребления этого вида топлива в конце зимы было особенно заметно в энергетическом и жилищном секторах, чему во многом поспособствовала низкая температура. На ситуацию также повлияла недостаточно высокая выработка солнечной и ветрогенерации. Кроме того, на рост спроса оказала влияние стабилизация цен на газ, заключили в организации.

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К началу марта запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) опустились до минимума за последние три года и снизились почти до 38 процентов от их суммарной вместимости. На этом фоне совокупные резервы топлива в регионе сократились до 42,4 миллиарда кубометров. В целом с конца октября 2024 года страны ЕС отобрали из ПХГ более 67 миллиардов кубометров.

Впрочем, ситуация с топливом в регионе все еще далека от критической, утверждает агентство Bloomberg. Однако есть опасения относительно скорости заполнения газохранилищ для следующей зимы. Высокая стоимость топлива, предупреждают эксперты, может привести к убыткам до трех миллиардов евро.

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