В Киеве назвали возможную сторону для контроля режима прекращения огня

Сибига: Для контроля режима прекращения огня нужны международные наблюдатели

Для осуществления контроля в случае введения режима прекращения огня на Украине нужны международные наблюдатели. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «РБК-Украина».

«Нам действительно нужно иметь действенный механизм объективного контроля. (...) Безусловно, международная составляющая должна быть для объективности фиксации возможных нарушений, провокаций», — заявил Сибига.

По словам министра, данный вопрос Киев обсуждает с представителями США и стран Европы.

Ранее в США назвали истинную цель переговоров с Украиной. По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, она заключалась в том, чтобы заставить европейские страны перестать разжигать конфликт и приступить к обсуждению мирного урегулирования.