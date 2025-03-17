В Киеве предрекли возвращение стран Запада к ведению дел с Россией

Politico: Киев признает, что страны Запада вернутся к ведению дел с Россией

Страны Запада вернутся к ведению бизнеса с Россией. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в интервью Politico.

По его словам, возвращение стран к ведению дел с Россией — это «просто дело времени». Он также рассказал про возможность заключения европейскими странами новых сделок по покупке российских энергоресурсов. По его словам, у России большой потенциал в этой сфере, поэтому со стороны западных государств было бы глупо его не использовать.

Ранее Власюк сообщил, что Украина открыта для ослабления санкций против России в рамках мирного соглашения. Причиной такой позиции Киева он назвал попытку президента США Дональда Трампа вести двусторонние переговоры с Москвой ради прекращения конфликта.

До этого журнал Politico сообщил, что отказ США от введения новых санкций против России в процессе переговоров об урегулировании конфликта на Украине повлияет на ЕС, который в новых геополитических условиях также может отказаться от подобных мер. Авторы материала также приводят слова экспертов, согласно которым ЕС не сможет продолжать свою жесткую линию, в случае если США от нее откажутся.