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08:41, 17 марта 2025Бывший СССР

Украина согласилась на снятие санкций с России

Politico: Украина согласна на снятие санкций с России ради мирного соглашения
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина открыта для ослабления санкций против России в рамках мирного соглашения. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в интервью Politico.

Причиной такой позиции Киева он назвал попытку президента США Дональда Трампа вести двусторонние переговоры с Москвой ради прекращения конфликта. Он добавил, что рано или поздно страны, ранее переставшие вести бизнес с Россией, снова начнут сотрудничество с ней. Власюк уточнил, что это должно произойти на «надлежащих условиях».

Ранее полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Европа может напрямую вступить в конфликт на Украине в том случае, если мирные переговоры будут сорваны. Он отметил, что за три года дипломатических провалов Запада Украина утратила шансы на хороший для себя мир.

До этого Трамп заявил, что конфликт на Украине мог спровоцировать начало третьей мировой войны. «Думаю, у нас все неплохо. Гораздо лучше, чем было до того, как мы подключились к этому», — подчеркнул он.

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