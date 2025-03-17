В Подмосковье спасатели вытащили провалившуюся под лед лосиху

На Озернинском водохранилище пожарные спасли провалившуюся под лед лосиху

В Подмосковье спасатели помогли лосихе, которая провалилась под лед на Озернинском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В субботу, 15 марта, около трех часов дня в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступил вызов. Звонившие заметили в нескольких сотнях метров от берега лосиху, провалившуюся в ледяную полынью водохранилища в Рузском муниципальном округе. На место выехали сотрудники 265-й пожарно-спасательной части. К ним присоединились егеря.

Обнаружив животное в 200 метрах от берега, спасатели-пожарные надели гидрокостюмы, взяли спасательный плот и дошли до полыньи. Там они начали распиливать лед бензопилой, прокладывая лосихе путь к суше. Затем один из мужчин обвязал животное веревками, и общими усилиями лосиху вытащили на берег. Сразу после этого ее передали ветеринарам для осмотра.

Ранее сообщалось, что в Казахстане тюленята отошли от берега в поисках пищи и заблудились в степях. Представители рыбной инспекции и властей Мангистауского региона организовали поисковую операцию, чтобы вернуть животных в Каспийское море.