В Раде назвали главу МИД Украины врагом страны из-за заявления о НАТО

Депутат Рады Дмитрук: Сибига является врагом Украины из-за стремления в НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига является врагом страны из-за заявления о стремлении Киева к членству в Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил депутат Верховной Рады республики Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Сибига заявляет, что мы хотим в НАТО. Абсолютно аморальные уроды и враги Украины!» — высказался политик.

Дмитрук прокомментировал заявление главы МИД Украины о нежелании Киева исключать из повестки дня членство Киева в НАТО и назвал деятельность альянса одной из главных причин конфликта с Россией. По мнению депутата, НАТО использовало страну как инструмент для достижения собственных целей ценой жизней украинцев.

Ранее Сибига прокомментировал заявление США о невозможности членства Украины в НАТО. Дипломат признал, что среди стран альянса нет консенсуса по данному вопросу.