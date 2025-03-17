В России оценили влияние СВО на рынок оружия

ЦАМТО: СВО повысила спрос на бронетехнику на мировом рынке оружия

Спрос на бронетехнику на мировом рынке вооружений повысился из-за специальной военной операции (СВО). Влияние ситуации на Украине на оружейный рынок оценил Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Российские аналитики раскрыли объемы экспортных продаж на период с 2025 по 2028 годы по стоимостному параметру. Отмечается, что самым заметным изменением по сравнению с 2021-2024 годами стало увеличение доли категории бронетанковой техники, которая переместилась с пятого на третье место. На это оружие потратят 76,2 миллиарда долларов (13,3 процента от общего объема).

«Во многом это связано с текущей ситуацией вокруг Украины, которая обусловила очень резкий рост заказов и поставок вооружения и военной техники именно в данном сегменте рынка (в ходе СВО бронетехника показала свою значимость и незаменимость на современном театре военных действий)», — говорится в материале.

В феврале американское издание Breaking Defense писало, что танк Т-90МС и другая боевая техника, представленная Россией на международной оборонной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ), произвели настоящий фурор.