Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:24, 17 марта 2025Наука и техника

В России оценили влияние СВО на рынок оружия

ЦАМТО: СВО повысила спрос на бронетехнику на мировом рынке оружия
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kalashnikov Media / Globallookpress.com

Спрос на бронетехнику на мировом рынке вооружений повысился из-за специальной военной операции (СВО). Влияние ситуации на Украине на оружейный рынок оценил Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Российские аналитики раскрыли объемы экспортных продаж на период с 2025 по 2028 годы по стоимостному параметру. Отмечается, что самым заметным изменением по сравнению с 2021-2024 годами стало увеличение доли категории бронетанковой техники, которая переместилась с пятого на третье место. На это оружие потратят 76,2 миллиарда долларов (13,3 процента от общего объема).

Материалы по теме:
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025

«Во многом это связано с текущей ситуацией вокруг Украины, которая обусловила очень резкий рост заказов и поставок вооружения и военной техники именно в данном сегменте рынка (в ходе СВО бронетехника показала свою значимость и незаменимость на современном театре военных действий)», — говорится в материале.

В феврале американское издание Breaking Defense писало, что танк Т-90МС и другая боевая техника, представленная Россией на международной оборонной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ), произвели настоящий фурор.

    Обсудить
    Последние новости

    Superjet с российскими двигателями совершил первый полет. Видео

    СДЭК изменил представление о доставке. Почему его выбирают миллионы?

    Реклама

    Макрон обсудит ситуацию на Украине с будущим канцлером Германии

    На Украине подтвердили повреждение ряда энергетических объектов

    Дерипаска предрек конец Британской империи

    Россиянин получил отказ от матери дать ему телефон и поджег ее вместе с домом

    Снимавшийся в порно боец СВО рассказал о поднятии боевого духа сослуживцам

    В Кремле ответили на вопрос о решении Путина посетить Курскую область

    Раскрыт неожиданный способ распознать проблемы с психическим здоровьем по поведению в душе

    Власти России решили договориться с торговыми сетями о ценах на продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше