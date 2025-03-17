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13:41, 17 марта 2025Силовые структуры

В российском городе рецидивист выстрелил в голову незнакомца от скуки

В Свердловской области рецидивист выстрелил в голову незнакомца
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ревде рецидивист выстрелил в голову 26-летнего незнакомца без какой-либо причины. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, ранним утром 8 марта мужчина был около одного из магазинов по улице Максима Горького и выстрелил в голову незнакомца. Сделал он это от скуки, потому что до выстрела конфликтов у обвиняемого с потерпевшим не было. После случившегося фигурант скрылся с места происшествия, однако через несколько часов сам сдался полиции и выдал устройство, из которого произвел выстрел. Потерпевший госпитализирован.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Он находится под стражей. Ранее мужчина уже был трижды судим, уточнил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Выстрел был произведен из аэрозольного устройства, предназначенного для самообороны и отпугивания агрессивных животных, отметил Горелых.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области предстанет перед судом ранее судимый местный житель, обвиняемый в незаконном лишении свободы сотрудников газовой службы.

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