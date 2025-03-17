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09:48, 17 марта 2025Силовые структуры

В российском городе возбудили дело в связи с обнаружением 25 шкур оленей

В Приморье возбуждено дело о незаконной охоте после обнаружения 25 шкур оленей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Приморье органы дознания возбудили дело по факту обнаружения 25 шкур пятнистых оленей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Дело возбуждено по части 2 статьи 258 («Незаконная охота») УК РФ. Ход и результаты его расследования поставлены на контроль в надзорном ведомстве.

Накануне в соцсетях широко распространилось видео, снятое, как уточняется, в Тернейском районе Приморья. На кадрах видно, что на поляне брошено множество шкур животных, заметны следы крови. Женщина за кадром говорит, что неизвестные расправились со стадом оленей, и плачет.

Правоохранители и охотовед выехали на место инцидента.

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