В российском городе возбудили дело в связи с обнаружением 25 шкур оленей

В Приморье возбуждено дело о незаконной охоте после обнаружения 25 шкур оленей

В Приморье органы дознания возбудили дело по факту обнаружения 25 шкур пятнистых оленей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Дело возбуждено по части 2 статьи 258 («Незаконная охота») УК РФ. Ход и результаты его расследования поставлены на контроль в надзорном ведомстве.

Накануне в соцсетях широко распространилось видео, снятое, как уточняется, в Тернейском районе Приморья. На кадрах видно, что на поляне брошено множество шкур животных, заметны следы крови. Женщина за кадром говорит, что неизвестные расправились со стадом оленей, и плачет.

Правоохранители и охотовед выехали на место инцидента.