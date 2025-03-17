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06:00, 17 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе полиция выехала на место убийства стада оленей

В Приморье охотовед и полиция выехали на место убийства стада оленей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Правоохранители и охотовед выехали на место в Приморье, где неизвестные убили стадо оленей. Об этом сообщил представитель регионального министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что накануне в соцсетях широко распространилось видео, снятое, как уточняется, в Тернейском районе Приморья. На кадрах видно, что на поляне брошено множество шкур животных, заметны следы крови. Женщина за кадром произносит, что неизвестные убили стадо оленей, и плачет.

Ранее в Норвегии убили 40 северных оленей, которые пересекли границу России и паслись на российской половине заповедника «Пасвик» в Мурманской области. Это произошло после того, как Россия обвинила Норвегию в незаконном выпасе и потребовала сотни миллионов рублей в качестве компенсации.

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