В российском регионе полиция выехала на место убийства стада оленей

В Приморье охотовед и полиция выехали на место убийства стада оленей

Правоохранители и охотовед выехали на место в Приморье, где неизвестные убили стадо оленей. Об этом сообщил представитель регионального министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что накануне в соцсетях широко распространилось видео, снятое, как уточняется, в Тернейском районе Приморья. На кадрах видно, что на поляне брошено множество шкур животных, заметны следы крови. Женщина за кадром произносит, что неизвестные убили стадо оленей, и плачет.

Ранее в Норвегии убили 40 северных оленей, которые пересекли границу России и паслись на российской половине заповедника «Пасвик» в Мурманской области. Это произошло после того, как Россия обвинила Норвегию в незаконном выпасе и потребовала сотни миллионов рублей в качестве компенсации.