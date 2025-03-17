В российском регионе сотрудники скорой помощи массово подали заявления на увольнение

В Миассе 35 сотрудников скорой помощи подали заявления на увольнение

В городе Миассе Челябинской области десятки сотрудников станции скорой медицинской помощи (СМП) подали заявления на увольнение. О массовом уходе медиков сообщает Ura.ru.

В открытом письме, опубликованном в соцсетях, сотрудники СМП называют две причины принятого ими решения. Во-первых, их не устраивает уровень заработной платы, из-за чего многим приходится работать по совместительству. При этом по документам медики и вспомогательный персонал получают намного больше, говорится в письме.

Помимо этого, авторы обращения указывают на опасность работы из-за упразднения «психбригады» — бригады, рассчитанной на выезды к агрессивным пациентам.

Всего заявления на увольнение написали 35 человек.

Ранее в одну из больниц Свердловской области приехала комиссия. Поводом для проведения внеплановой проверки стало увольнение более ста сотрудников лечебного учреждения. Руководство больницы заявило, что за это время в больницу было принято на работу больше сотрудников, чем число уволившихся. Причину такой текучки там не объяснили.