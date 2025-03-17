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05:01, 17 марта 2025Мир

В Саудовской Аравии задержали более 50 человек за «аморальные действия»

FT: В Саудовской Аравии более 50 человек задержали за аморальные действия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Florent Gooden / Keystone Press Agency / Global Look Press

Более 50 человек задержали в Саудовской Аравии. Их подозревают в «безнравственных действиях», среди задержанных десятки иностранцев, пишет газета Financial Times.

Как пишут журналисты, задержанные подозреваются, в частности, в проституции и попрошайничестве. «Десятки иностранцев арестовали за "аморальные действия" в массажных салонах и за принуждение женщин и детей к работе в качестве уличных попрошаек», — сказано в статье.

Соответствующий закон вступил в силу в 2019 году, однако наследный принц Мухаммед бин Салман приказал создать подразделение для борьбы с «безнравственными действиями» недавно.

Также в 2019 году Министерство юстиции Саудовской Аравии установило запрет на браки до 18 лет. Отмечалось, что для вступления в брак в возрасте младше 18 лет потребуется решение специального суда, который установит, «соответствует ли брак реальным интересам подростка и не повредит ли он ей или ему».

В 2018 году гражданкам королевства разрешили водить машину и посещать футбольные матчи. Эти меры являлись частью программы наследного принца по модернизации некоторых аспектов саудовского общества. Помимо прочего, он пообещал уравнять зарплаты мужчин и женщин.

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