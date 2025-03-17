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16:53, 17 марта 2025Наука и техника

В США пришли в ужас от превосходства дронов в современном бою

BI: Российский прогноз о превосходстве БПЛА в современном бою шокировал США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский прогноз о превосходстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над другим пехотным оружием в современном бою шокировал американского эксперта. Об этом пишет Business Insider (BI).

В публикации обратили внимание на слова директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова. Он допустил, что дроны вскоре полностью заменят классическое противотанковое оружие, групповое вооружение пехоты и возьмут на себя большинство задач артиллерии.

Как пишет издание, эта мысль приводит в ужас американских экспертов. «Если бы кто-нибудь сказал мне: "Мы дадим вам все эти беспилотники, а вы должны отказаться от своих пулеметов 50-го калибра (12,7 миллиметра — прим. «Ленты ру») и [пулеметов] M240", — я бы сказал им, что они сумасшедшие», — сказал аналитик RAND и полковник армии США в отставке Джан Джентиле.

При этом издание подчеркивает, что подразделение, использующее только дроны, «сложило бы все яйца в одну корзину». Применению беспилотников может помешать погода или системы радиоэлектронной борьбы.

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