В США пришли в ужас от превосходства дронов в современном бою

BI: Российский прогноз о превосходстве БПЛА в современном бою шокировал США

Российский прогноз о превосходстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над другим пехотным оружием в современном бою шокировал американского эксперта. Об этом пишет Business Insider (BI).

В публикации обратили внимание на слова директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова. Он допустил, что дроны вскоре полностью заменят классическое противотанковое оружие, групповое вооружение пехоты и возьмут на себя большинство задач артиллерии.

Как пишет издание, эта мысль приводит в ужас американских экспертов. «Если бы кто-нибудь сказал мне: "Мы дадим вам все эти беспилотники, а вы должны отказаться от своих пулеметов 50-го калибра (12,7 миллиметра — прим. «Ленты ру») и [пулеметов] M240", — я бы сказал им, что они сумасшедшие», — сказал аналитик RAND и полковник армии США в отставке Джан Джентиле.

При этом издание подчеркивает, что подразделение, использующее только дроны, «сложило бы все яйца в одну корзину». Применению беспилотников может помешать погода или системы радиоэлектронной борьбы.

Ранее в марте стало известно, что российские разведывательные дроны ZALA научились уходить от атак FPV-перехватчиков. Беспилотники оснащают камерами с технологией машинного зрения, которые дают команду на выполнение маневров уклонения.

