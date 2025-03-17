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15:06, 17 марта 2025Мир

В СВР раскрыли меры Запада по сокрытию распространения нацистской идеологии на Украине

СВР: Запад принимает меры, чтобы скрыть распространение нацизма на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти стран Запада принимают меры, чтобы скрыть факты распространения идеологии нацизма на Украине. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«В частности, до немецких СМИ доведено указание федерального правительства исключить появление в фото-видеоматериалах свидетельств использования военнослужащими силовых структур Украины жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией», — отметили в ведомстве.

В СВР также указали, что западные журналисты при съемках материалов о Вооруженных силах Украины (ВСУ) просят военных временно снимать с себя нацистские символы.

Ранее в СВР заявили, что Центральное разведуправление (ЦРУ) США пытается завербовать россиян с помощью примитивных видеороликов в интернете. В ведомстве назвали неуклюжими и тщетными попытки американской разведки, которая использует ролики о России в духе «голливудской киноклюквы».

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