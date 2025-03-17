Ветеран СВО обвинил мужчину в вымогательстве и был жестоко избит его знакомыми

В Башкирии мужчины жестоко избили ветерана СВО за показания против их приятеля

В Башкирии ветеран специальной военной операции (СВО) обвинил мужчину в вымогательстве и был жестоко избит его знакомыми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, все произошло в Камертау. Участник взятия Бахмута вернулся с фронта и купил себе новый автомобиль. Тогда же он познакомился с иностранцем по имени Табриз – тот захотел купить машину ветерана по низкой цене и начал угрожать хозяину авто пистолетом. Потерпевший обратился в полицию, где против его нового приятеля возбудили несколько уголовных дел о вымогательстве.

За пару дней до очной ставки к военному вломились в дом двое мужчин. Они жестоко избили ветерана СВО и потребовали изменить показания против Табриза. Несмотря на это, потерпевший пришел в отдел полиции и подтвердил свои слова.

Сейчас в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве задержали 49-летнего мужчину, который избил бывшую сожительницу и под угрозой расправы вымогал у нее два миллиона рублей.