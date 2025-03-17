Виновным в отравлении людей на выборах в российском городе вынесли приговор

Суд вынес приговор по делу об отравлении 36 человек на выборах в Петербурге

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор двум сотрудницам общепита за отравление салатом оливье и рисом с рыбой людей на избирательном участке во время голосования на выборах в сентябре 2024 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России и объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимые Оксана Ольховикова и Ольга Андрианова признаны виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Обе женщины признали вину.

Следствие и суд установили, что руководитель отдела горячего питания и заведующая производством допустили к работе с продуктами питания сотрудников, зараженных инфекционным заболеванием — золотистым стафилококком. Готовые обеды были поставлены на избирательные участки в Единый день голосования 6 сентября 2024 года, в результате 36 человек отравились, из них 20 попали в больницы.

После чего были задержаны сотрудницы предприятия. При осмотре помещения, где готовились обеды, нашли множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Деятельность предприятия временно приостановили.