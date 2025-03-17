Возлюбленная Тимати снялась в нижнем белье

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), модель Валентина Иванова, снялась в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница музыканта позировала, сидя на массажном столе в белом одноразовом нижнем белье, состоящем из трусов-стрингов и топа. При этом звезда продемонстрировала подтянутое и стройное тело.

Вдобавок она распустила волосы, дополнив образ длинными серьгами. «Мой второй дом. Столько любви и заботы», — написала она.

Ранее в марте возлюбленная Тимати едва не оголила грудь перед камерой. Звезда поделилась снимками, на которых предстала в белом боди с глубоким декольте.