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09:43, 17 марта 2025Ценности

Возлюбленная Тимати снялась в нижнем белье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), модель Валентина Иванова, снялась в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница музыканта позировала, сидя на массажном столе в белом одноразовом нижнем белье, состоящем из трусов-стрингов и топа. При этом звезда продемонстрировала подтянутое и стройное тело.

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Вдобавок она распустила волосы, дополнив образ длинными серьгами. «Мой второй дом. Столько любви и заботы», — написала она.

Ранее в марте возлюбленная Тимати едва не оголила грудь перед камерой. Звезда поделилась снимками, на которых предстала в белом боди с глубоким декольте.

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