Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:04, 17 марта 2025Мир

Захарова ответила на планы Британии по Украине словами «интриги и пиратство с воровством»

Захарова: Британия эксплуатирует карету прошлого на Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Говоря о размещении своих войск на территории Украины, Великобритания лишь эксплуатирует «карету прошлого». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Империя проиграла научно техническую революцию в XX веке и эксплуатирует "карету прошлого" — интриги, колониализм и пиратство с воровством. Далеко в этом экипаже не уехать», — ответила дипломат.

Захарова подчеркнула, что подобные политические инициативы Британии являются компенсацией того факта, что королевство неспособно осваивать сложные в техническом плане пространства, такие как Арктика и космос.

Ранее Захарова заявила, что грабеж является визитной карточкой британской короны и ее подданных. Комментируя призыв конфисковать российские активы, она сравнила предложение бывшего главы британского правительства Риши Сунака с пиратством.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные сообщили об ожесточенных боях у «дороги смерти» в Курской области. Что об этом известно?

    Самокатчик превысил скорость и получил тюремный срок

    Стало известно о выросшем до 20-значного числа долге Google перед российскими телеканалами

    Нейросеть Microsoft самоликвидировалась из Windows

    Депутат призвал россиянок носить мини-юбки для повышения рождаемости

    Забытая внутриматочная спираль спустя 50 лет после установки едва не стоила женщине жизни

    Стало известно об отстреле украинских солдат иностранными наемниками ВСУ в Курской области

    Обладательница «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля умерла в 43 года

    Глава РФС высказался о возможном товарищеском матче со сборной США

    Стоимость крупнейших оборонных компаний мира резко выросла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше