Захарова ответила на планы Британии по Украине словами «интриги и пиратство с воровством»

Захарова: Британия эксплуатирует карету прошлого на Украине

Говоря о размещении своих войск на территории Украины, Великобритания лишь эксплуатирует «карету прошлого». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Империя проиграла научно техническую революцию в XX веке и эксплуатирует "карету прошлого" — интриги, колониализм и пиратство с воровством. Далеко в этом экипаже не уехать», — ответила дипломат.

Захарова подчеркнула, что подобные политические инициативы Британии являются компенсацией того факта, что королевство неспособно осваивать сложные в техническом плане пространства, такие как Арктика и космос.

Ранее Захарова заявила, что грабеж является визитной карточкой британской короны и ее подданных. Комментируя призыв конфисковать российские активы, она сравнила предложение бывшего главы британского правительства Риши Сунака с пиратством.