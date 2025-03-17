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12:58, 17 марта 2025Россия

Жительница Суджи отказалась покидать участок с могилой мужа после его смерти

Жительница Суджи отказалась от эвакуации после смерти мужа
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жительница Суджи отказалась от эвакуации. Россиянка не хотела покидать дом после смерти мужа, с которым прожила почти 48 лет, передает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина не выжил после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область. Россиянка обустроила для него могилу на грядке с клубникой.

«Как раз вот на этом месте я его и подобрала, закопали в тот же день в клубнике. Я без него никуда (...) Я день и ночь о нем думаю. Он у меня в клубнике лежит, как я могу его бросить?» — сказала женщина волонтерам.

Россиянка также обратилась к детям и внукам, попросив прощения за то, что отказалась эвакуироваться из Суджи.

13 марта Минобороны России заявило об освобождении Суджи и ее возвращении под контроль российских военных. Ранее в оперативных службах сообщали, что в Суджанском районе остается еще много жителей, которые не желают покидать свои дома.

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