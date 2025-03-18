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23:27, 18 марта 2025Бывший СССР

Белорусские силовики подарили мясорубку пошутившему про вдов бойцов СВО комику

Силовики подарили мясорубку пошутившему про вдов бойцов СВО комику Останину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

В Белоруссии задержали комика Артемия Останина, пошутившего над инвалидностью участника специальной военной операции (СВО), и вручили ему мясорубку. Об этом сообщает Telegram-канал «Белорусский силовик».

«Белорусские силовики поняли буквально и вручили ему, перед передачей российским коллегам, мясорубку», — говорится в сообщении. По данным издания, комик планировал улететь в третьи страны через Минск.

Ранее Останин извинился за шутку над инвалидом СВО. На допросе у следователя он сказал, что ему надо было выступить со стендапом, он «не хотел задеть чьи-то чувства».

15 марта в сети распространилось выступление комика, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, военный остался без ног из-за взрыва мины. Также Останин шутил об одном из российских регионов, где матери погибших оккупантов Украины получили в подарок мясорубки. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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