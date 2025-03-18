Белорусские силовики подарили мясорубку пошутившему про вдов бойцов СВО комику

Силовики подарили мясорубку пошутившему про вдов бойцов СВО комику Останину

В Белоруссии задержали комика Артемия Останина, пошутившего над инвалидностью участника специальной военной операции (СВО), и вручили ему мясорубку. Об этом сообщает Telegram-канал «Белорусский силовик».

«Белорусские силовики поняли буквально и вручили ему, перед передачей российским коллегам, мясорубку», — говорится в сообщении. По данным издания, комик планировал улететь в третьи страны через Минск.

Ранее Останин извинился за шутку над инвалидом СВО. На допросе у следователя он сказал, что ему надо было выступить со стендапом, он «не хотел задеть чьи-то чувства».

15 марта в сети распространилось выступление комика, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, военный остался без ног из-за взрыва мины. Также Останин шутил об одном из российских регионов, где матери погибших оккупантов Украины получили в подарок мясорубки. Ему грозит до шести лет лишения свободы.