В США узнали еще об одной теме телефонного разговора Путина и Трампа

CNN: Путин и Трамп могут обсудить возможную личную встречу

Во время телефонного разговора 18 марта президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут обсудить тему личной встречи. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

«Вопрос личной встречи между Трампом и Путиным(...), скорее всего, будет поднят в ходе их разговора», — сказано в сообщении телеканала.

Чиновник из Белого дома, пожелавший остаться анонимным, также заявил телеканалу, что телефонный разговор Путина и Трампа — «естественный следующий шаг» в переговорах между двумя странами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что во время беседы лидеры РФ и США обсудят тему нормализации отношений двух стран, а также ситуацию на Украине. Разговор двух президентов ожидается в 16-18 часов по московскому времени.

