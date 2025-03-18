Бывший музыкант российской группы открыл стрельбу по окнам лидера группы

В Петербурге задержали преследователя лидера Otto Dix после стрельбы по окнам

В Санкт-Петербурге бывший музыкант группы Otto Dix открыл стрельбу из пневматического пистолета по окнам лидера коллектива Михаэля Драу. Об этом сообщает «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

По данным канала, ЧП произошло на проспекте Мечникова. Драу вызвал полицейских, и стрелок был задержан. У него обнаружили пневматический пистолет. Причины конфликта устанавливаются.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», Драу рассказал, что задержанный являлся композитором и работал в группе в течение четырех лет. По словам лидера Otto Dix, мужчина якобы использовал запрещенные препараты и срывал концерты, а после увольнения выложил в сеть новый альбом группы. Кроме того, в 2023 году он попытался сломать дверь квартиры Драу.

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