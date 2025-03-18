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15:30, 18 марта 2025Экономика

В России предупредили о разорении нефтеперерабатывающих заводов

«Известия»: Независимым российским НПЗ грозит разорение из-за дешевизны топлива
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые не входят в крупные нефтяные компании, столкнулись с угрозой разорения, потому что уже продолжительное время вынуждены работать в убыток. Об этом со ссылкой на участников рынка пишут «Известия».

В текущем месяце экспертный совет Госдумы по энергетике запланировал совещание с присутствием представителей отрасли для выработки мер поддержки. Как объяснил замглавы комитета Юрий Станкевич, поводом стало обращением независимых НПЗ.

Предприятия жалуются на высокую ключевую ставку, рост стоимости логистики, невозможность поставлять свою продукцию на экспорт и дешевизну топлива на внутреннем рынке, где цены частично регулируются государственными органами.

По их словам, закупать сырье переработчикам приходится по экспортным рыночным ценам, а продавать — по внутренним, формируемым нерыночными механизмами. При этом компаниям постоянно приходится объяснять налоговым органам, почему они продают готовый продукт по ценам ниже себестоимости. Собеседник издания подчеркнул, что перечисленные проблемы характерны для всех российских небольших нефтеперерабатывающих предприятий.

На долю независимых НПЗ в России приходится около 14 процентов нефтепереработки. В производстве бензина ока составляет пять процентов, дизельного топлива — шесть процентов, а авиакеросина — три процента. Также они отвечают за 88 процентов полимерно-битумных вяжущих, 50 процентов гудрона для нефтебитума и 25 процентов нефтебитума.

Генеральный директор «НААНС-МЕДИА» Тамара Сафонова объяснила, что сокращение производства независимых НПЗ может привести к дефициту сырья для химической отрасли и росту цен на топливо.

Ранее заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов указал, что в настоящее время в России нет предпосылок к тому, что цены на топливо резко пойдут вверх.

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